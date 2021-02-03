أسعار الذهب تصعد عالمياً.. والفضة ترتفع 3%

2021/02/03 | 17:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، كما صعدت الفضة بحوالي 3 بالمائة، بعد خسائر قوية بالأمس.

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