العرب.. ديمقراطية شكلية هدفها خداع العالم

2021/02/03 | 17:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول الحكومات العربية منذ سنوات أنها تريد إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي عبر حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام مع دولة إسرائيل، وترى بعض هذه الحكومات أن الوقت مناسب اليوم لإقناع إدارة بايدن بطرح مبادرة للسلام تنطلق من هذا الحل، ولكن كيف سيستطيع الفلسطينيون إقناع هذه الإدارة بأنهم قادرون على تسيير أمور الدولة الموعودة بعد فشل السلطة الفلسطينية في تقديم نموذج ناجح طوال إدارتها للضفة الغربية،

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