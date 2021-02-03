عمليات البصرة تشدد اجراءاتها الامنية بهذه الخطوات

2021/02/03 | 17:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، الاربعاء، عن تنفيذ عشرات الدوريات ونصب الكمائن البحرية لتأمين قاطع المسؤولية ومنع تدفق المواد المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية.وبين مدنف انه “تم ضبط عدد من الحاويات ألتي تحتوي على مواد فاسدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري، وان قيادة العمليات اتخذت جميع الإجراءات الأمنية […]

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