2021/02/03 | 17:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

دعا النائب عن ديالى رعد الدهلكي، الأربعاء، الحكومة الى الكشف عن نتائج التحقيق والبحث في مصير الطيار العراقي المتدرب عمار ابراهيم الذي فقد في اليونان خلال ايفاد تدريبي.

وقال الدهلكي في بيان تلقت وكالة /المعلومة/، إن “الطيار المفقود عمار ابراهيم وهو من ابناء محافظة ديالى، فقد قبل ايام وهو يقوم بجولة تدريبية على احدى طائرات الاكاديمية، وقد تم ارسال وفد تحري من وزارة النقل وحتى اللحظة لم يتم اعلان مصير الطيار او مجريات البحث والتحقيق”، مبينا ان “الامر مثير للريبة والشك نتيجة لحالة التكتم على تفاصيل الحادث وكان من المفترض على الجهات المعنية بالامر الكشف عن تفاصيل ماجرى ويجري هناك”.

واضاف الدهلكي، انه “للاسف الشديد فان ابناء ديالى دائما ما يكون مصيرهم مابين خطف او اغتيال او فقدان، في معادلة محزنة لا نعلم من المستفيد منها”، مشددا على اننا “في مجلس النواب سنعمل على متابعة الامر مع اللجان البرلمانية المعنية بغية التواصل مع وزارة النقل والخطوط الجوية العراقية لمعرفة تفاصيل الحادث والنتائج التي تم التوصل لها”.



انتهى25ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: حادث اختفاء الطيار العراقي أصبح مثيرا للشك والريبة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: حادث اختفاء الطيار العراقي أصبح مثيرا للشك والريبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).