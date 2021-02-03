البيشمركة توضح بشأن انباء تحريك قواتها تجاه القوات العراقية

2021/02/03 | 17:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة البيشمركة الكردية، اليوم

الاربعاء، الاخبار المتداولة حول تحريك

وحدات من قوات البيشمركة في مناطق مخمور

و قرة جوخ.

وقالت وزارة الپيشمرگة في بيان، انها

"تؤكد على عدم صحة هذه الانباء وليست

هناك

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