المالية النيابية : رفع ايرادات الموازنة العامة الى اكثر من 100 تريليون دينار

2021/02/03 | 18:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت اللجنة المالية النيابية عن تمكنها من رفع ايرادات الموازنة العامة الى اكثر من 100 تريليون دينار بدلا من 93 تريليون دينار .وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار ، بحسب وكالة الانباء الرسمية ، ان " اللجنة خفضت قروض سندات الخزينة من البنك المركزي الى تريليوني دينار "./انتهى5

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