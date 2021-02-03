افتتاح المركز الصحي في مطار كركوك الدولي

2021/02/03 | 18:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/افتتح مدير عام دائرة صحة كركوك نبيل حمدي بوشناق مركز الرعاية الصحية الاولية في مطار كركوك الدولي .وقال مدير الصحة :" ان مركز الصحي في المطار مرفق مهم سيقدم الخدمات الطبية والصحيةللمسافرين والوافدين ،وهو مشروع مهم ، خاصة ونحن نخوض حربا ضروسا مع فيروس لا يرحم"./ انتهى

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