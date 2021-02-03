الصحة العراقية: 1317 إصابة و11 وفاة جديدة بالكورونا

2021/02/03 | 18:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق، مشيرة إلى تسجيل 1317 إصابة جديدة، و 1275 حالة شفاء، و 1...

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