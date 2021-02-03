‏ الكويت تدعو مواطنيها إلى تجنب السفر

2021/02/03 | 18:27 - المصدر: بغداد اليوم

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دعت الكويت مواطنيها إلى تجنب السفر في الوقت الحالي، لتفادي احتمالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتحوراته‎.‎

وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنها "تدعو المواطنين الراغبين في السفر في الوقت الراهن إلى ‏تجنب السفر، نظرا للأوضاع الاستثنائية التي تشهدها دول العالم من جراء جائحة كورونا، والإجراءات المشددة التي تتخذها في سبيل ‏مواجهة التداعيات الخطيرة لتحور الفيروس وسرعة انتشاره.‏

وتابع البيان: "وزارة الخارجية تشدد على المواطنين الذين يضطرون للسفر، بضرورة توفير تأمين صحي يكون صالحا طوال فترة ‏سفرهم، ويغطي كل الأمراض بما فيها فيروس كورونا المستجد‎".‎

وأكدت الوزارة على المواطنين الراغبين في السفر، ضرورة "الالتزام التام بالإرشادات والبروتوكولات الصحية في الدول المعنية، ‏ومتابعة ما يطرأ عليها من تحديثات أو تغييرات، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإجراءات متسارعة ومتغيرة وقد تكون من غير ‏إعلان مسبق".‏

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