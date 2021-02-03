2021/02/03 | 18:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، انضمامها إلى المجتمع الدولي في إحياء ذكرى “مذبحة سنجار”.وقال السفير الأميركي ماثيو تولر في بيان، إن “الولاياتُ المتحدة الأميركية، تنضم إلى المجتمع الدولي في إحياء ذكرى مذبحة سنجار عام 2014 وما تلاها من فرار آلاف المدنيين الإيزيديين إلى جبل سنجار”.وأضاف، “واليوم، نُكرّم ذكرى أولئك الذين قُتلوا في الوقت الذي نواصل فيه جهودنا لضمان أنّ لا تتكرر هذه الفظائع مرة أخرى”.وتابع، “وإذ نستذكرُ الأحداث المروعة التي وقعت في سنجار، فإننا نجُددُ التزامنا بالوقوف إلى جانب الشعب الإيزيدي في العراق، ومع جميع العراقيين، بينما تعملون على خلق مستقبل أكثر إشراقًا لكم ولأبنائكم”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان من السفارة الأميركية في العراق بذكرى إحياء “مذبحة سنجار” عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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