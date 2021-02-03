اتفاق نيابي لتشريع قانون الناجيات الايزيديات

2021/02/03 | 18:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاربعاء، عن اتفاق نيابي واسع لتشريع قانون الناجيات الايزيديات، داعياً الحكومة لتشكيل مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين مقره شنكال.

وقال الكعبي في بيان صدر عقب احتفالية اقامها البرلمان لتكريم الناجيات الايزيديات، إن "هناك اتفاقاً نيابياً واسعاً لتشريع قانوني المقابر الجماعية والناجيات الايزيديات خلال الفترة المقبلة بعد دراستهما فنياً وعملياتياً من قبل اللجان النيابية المكلفة بذلك"، معتبراً تشريع القانونين "رسالة للمجتمع الدولي بأن الحقبة السوداء لداعش لن تمر دون غطاء تشريعي يوثقها بكل التفاصيل والقصص المؤلمة".

وأشار الكعبي إلى أن "الوقوف على فاجعة الايزيديين هو استذكار لكل الالام التي لحقت بجميع العراقيين ومن مختلف المكونات والطوائف والقوميات"، داعيا الحكومة الى ضرورة "تشكيل مكتب لتفعيل موضوعة انقاذ الايزيديين المختطفين لدى داعش على ان يكون مقره في شنكال".



وطالب الكعبي "بعدم التهاون في فتح ملف المقابر الجماعية التي ارتكبتها عصابات داعش الاجرامية".

ووفق مكتب إنقاذ المختطفات والمختطفين الإيزيديين في إقليم كوردستان، فأن العدد الكلي للمختطفين والمختطفات الذين لم يتم تحريرهم حتى الآن يبلغ 2887 من بينهم 1308 أنثى، و1579 من الذكور.

PUKmedia متابعة

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