وفد الاقليم المفاوض والتيار الصدري يبحثان الموازنة

2021/02/03 | 18:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وفد حكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء في الاقليم، اليوم الاربعاء، اجتماعا مع الهيئة السياسية للتيار الصدري برئاسة نصار الربيعي، لمناقشة اخر المستجدات حول الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021.

وكان وفد اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني، قد توجه الى بغداد الاحد المنصرم، وعقد سلسلة اجتماعات مع المسؤولين بشأن حصة الكورد من الموازنة الاتحادية.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على حل المشاكل العالقة المرتبطة بموازنة 2021، والتغلب على تلك المشاكل عن طريق الحوار والعودة الى القانون والدستور.

وفد حكومة الاقليم، جدد التأكيد على التزامه بالحل القانوني والدستوري، وأوضح وجهة نظره حول مسائل الموازنة.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدر، على وضع حلول استراتيجية وطويلة الامد للمشاكل بين حكومتي الاتحادية والاقليم، مشيرا الى ان التيار الصدري يدعم حفظ حقوق الجانبين وفق اساس العدالة.

PUKmedia خاص

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