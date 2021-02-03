2021/02/03 | 18:40 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال لقائه وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ان طهران وبغداد تستطيعان تحقيق اشواط هامة من اجل الرقي الاقتصادي.وذكر روحاني في بيان ان “ايران والعراق تجمع بينهما قواسم مشتركة رصينة، وان نتائج وثمار هذه الاواصر الاخوية والستراتيجية تجاوزت حدود البلدين لتضمن الامن والاستقرار للمنطقة جمعاء”، موضحا ان “في ضوء الطاقات الاقتصادية لدى العراق وايران، يستطيع البلدان ان يكملا بعضهما الاخر ويلبيا احتياجاتهما الاقتصادية؛ بما يستدعي اتخاذ خطوات مناسبة للنهوض بمستوى التبادل التجاري الثنائي وصولا الى 20 مليار دولار سنويا”.وتابع ان “طهران وبغداد تستطيعان من خلال متابعة وتنفيذ قرارات اللجنة المشتركة، تحقيق اشواط هامة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روحاني: طهران وبغداد تستطيعان تحقيق اشواط هامة من اجل الرقي الاقتصادي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: طهران وبغداد تستطيعان تحقيق اشواط هامة من اجل الرقي الاقتصادي) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني: طهران وبغداد تستطيعان تحقيق اشواط هامة من اجل الرقي الاقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).