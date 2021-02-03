مجدداً.. هازارد يغيب عن الريال

2021/02/03 | 18:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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تعرض البلجيكي إيدن هازارد لاعب وسط ريال مدريد لإصابة عضلية جديدة ولم يستكمل التدريب، اليوم الأربعاء، ليغيب عن الملاعب عدة أسابيع أخرى.

وذكر موقع غول، أن إصابته رقم 9 منذ انضمامه للفريق الملكي".

ويبدو أن تاريخ هازارد مع الإصابات لا ينتهي، حيث تعرض لإصابة جديدة وسيتعين عليه البقاء بعيدا لعدة أسابيع، ولم يتدرب لاعب كرة القدم مع زملائه كإجراء احترازي جراء بعض الإرهاق الجسدي".

ويعاني لاعب خط الوسط من انزعاج عضلي، وبعد الفحوصات الطبية التي أجراها النادي بعد الحصة التدريبية تبين أنه لن يتمكن من مواصلة اللعب تحت قيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان".

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