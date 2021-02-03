العراق يتصدر قائمة المشترين للعقارات في تركيا

2021/02/03 | 18:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حققت مبيعات العقارات إلى الأجانب في تركيا، ارتفاعًا متواصلاً خلال الفترة بين عامي 2013 – 2020، حتى بلغت 220 ألف و351 عقار بحلول نهاية العام المنصرم.

وبحسب معطيات من هيئة الإحصاء التركية، بلغت العقارات المباعة للأجانب، خلال العام الماضي، 40 ألف و812 عقارًا في تركيا، مسجلة انخفاضًا عن مبيعات 2019 التي تخطت 45 ألف عقار، وذلك بسبب تأثيرات فيروس كورونا.

وتصدرت مدينة إسطنبول، خلال الأعوام الـ8 الأخيرة، قائمة الولايات التركية الأكثر بيعًا للعقارات للأجانب، وذلك بواقع 83 ألف و815.

وحلت ولاية أنطاليا في المركز الثاني بواقع 51 ألف و845 عقار تم بيعه للأجانب، خلال الفترة نفسها، تلتها بورصة بـ 11 ألف و895 عقار.

وعلى صعيد جنسيات الأجانب الذين اشتروا عقارات في تركيا، تشير الأرقام إلى تصدّر العراقيين القائمة، خلال الفترة بين عامي 2015 – 2020.

وتلاهم الإيرانيون في المركز الثاني بواقع 18 ألف و464 عقار، والسعوديون بـ 13 ألف و540.

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