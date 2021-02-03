ارتفاع مفاجئ لنشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال يناير

2021/02/03 | 18:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع نشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بعكس تقديرات المحللين، مع صعود الطلبيات الجديدة.

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