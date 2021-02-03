سجن المعارض الروسي نافالني..

2021/02/03 | 18:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقراره معاقبة أليكسي نافالني بالسجن، أظهر الرئيس الروسي، فلادمير بوتين، أنه أمام "لحظة فاصلة لإسكات الشخصيات المعارضة له"، وبدء فصل جديد في استخدام النظام القضائي لقمع أي صوت معارض، وفق تقرير لصحيفة "فيننشال تايمز".

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