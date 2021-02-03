فريق تخصصي عراقي يصل إلى اليونان لمتابعة جهود البحث عن الطيار المفقود

2021/02/03 | 18:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت وزارة النقل العراقية، وصول الفريق التخصصي الى اليونان للاشراف والمشاركة في عمليات البحث والتحقيق لحادثة فقدان الطيار العراقي عمار ابراهيم.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (3 شباط 2021)، أنه "تم وصول الفريق التخصصي التابع لها الى الاراضي اليونانية وباشر حال وصوله باستلام مهامه التي ستتركز على الاشراف على فرق البحث والبحث بالتنسيق مع السلطات اليونانية والتحقيق في حادثة فقدان الطيار عمار ابراهيم.

نفت الخطوط الجوية العراقية، الأربعاء، أنباء تحدثت عن العثور على الطائرة التي كان يقودها الطيار العراقي عمار إبراهيم وهي محطمة، فيما أكدت استمرار عمليات البحث عن الطيار المفقود.

وقالت الخطوط في بيان تلقى "ناس"، (3 شباط 2021)، إنه "في الوقت الذي تبذلك فيه وزارة النقل العراقية ومرز إدارة الأزمات في الشركة العامة للخطوط الجوية العراقي، قصار جهدها من اجل العثور على الطيار عمار إبراهيم، نبدي استغرابنا من إشاعة بعض الأخبار الكاذبة التي تحدثت عن العثور على الطائرة وهي محطمة في إحدى المناطق اليونانية".

وأضاف، "وبهذا الصدد نود أن نبين أن لا صحة لهذه المعلومات وما تزال عمليات البحث جارية، وفي حال الوصول إلى أي معلومة سيتم الإعلان عنها عبر المواقع الرسمية لوزارة النقل والخطوط الجوية العراقية".

وانضم زملاء الطيار العراقي المفقود عمار ابراهيم، إلى فرق الإنقاذ اليونانية، للبحث عن زميلهم المفقود.

وقالت وزارة النقل في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 شباط 2021)، "في خطوة مهمة شكل زملاء الطيار المفقود عمار ابراهيم المتواجدين ضمن بعثة الطلبة العراقيين الى اكاديمية اگناتيا، فرق بحث انضمت بشكل رسمي إلى فرق الإنقاذ اليونانية في منطقة كوزاني اليونانية".

وأضاف، "وثمنت إدارة الخطوط الجوية العراقية هذه الجهود التي تعبر عن مستوى الروح الوطنية التي يتحلى بها زملاء الطيار عمار ابراهيم"، مبينة أن "جهود وزارة النقل ومركز ادارة الازمات في الشركة تواصل تحركاتها الحثيثة من أجل التوصل إلى نتائج تطمئن الرأي العام العراقي بشكل عام وعائلته بشكل خاص".

وأعلنت وزارة النقل، في وقت سابق، جاهزيتها للبحث عن الطيار العراقي المفقود في اليونان عمار ابراهيم، فيما أشارت إلى أن مصيره مجهول حتى اللحظة.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 شباط 2021)، إن "مركز ادارة الأزمات في الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، يعلن جاهزيته لإرسال فريق تحقيقي متخصص للاشراف على عملية البحث عن الطيار العراقي عمار ابراهيم الذي فقد الاتصال به يوم أمس بعد وقت من اقلاع الطائرة التي كان يقودها من نوع دايموند DV20 والتابعة الى اكاديمية اكناتيا للطيران اليونانية، برحلة تدريبة انطلقت من مطار كوزاني باتجاه غرب اليونان".

وأكد مدير عام الشركة كفاح حسن الذي يترأس مركز إدارة أزمات الشركة، بحسب البيان، أن "متابعة مصير الطيار وأسباب الحادث تحضى باهتمام كبير من قبل وزير النقل ناصر حسين الشبلي، حيث يجري تنسيق عالي المستوى باشراف معاليه مع السلطات اليونانية التي تنفذ اكبر عملية بحث من خلال فرقها الجوية والأرضية بقيادة جنرال عسكري وأكثر من 500 منتسب على مدار الساعة".

وتابع، "مازالت نتائج التحقيقات الأولية غير واضحة لكن الاهم في هذا الموضوع هو سلامة الطيار عمار ابراهيم الذي مايزال مصيره مجهول".

وكشفت وزارة النقل، في وقت سابق، عن فقدان اكاديمية اگناتيا اليونانية للطيران احدى طائرات التدريب والتي كان يقودها طيار العراقي مبتعث على نفقة الخطوط الجوية العراقية، فيما أكدت تشكيل خلية ازمة وغرفة عمليات طوارئ لمتابعة تفاصيل الحادث.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (31 كانونا لثاني 2021)، انه "باشراف مباشر من وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي وبمتابعة حثيثة من قبل مدير عام الخطوط الجوية العراقية الكابتن حسن جبار و منذ ظهر اليوم، تتابع الوزارة تداعيات خبر فقدان اكاديمية اگناتيا اليونانية للطيران احدى طائرات التدريب والتي كان يقودها الطيار العراقي المتدرب والمبتعث على نفقة الخطوط الجوية العراقية عمار ابراهيم".

واضاف البيان ان "ادارة الخطوط الجوية العراقية وجهت مركز ادارة الازمات في الشركة بإتخاذ الإجراءات اللازمة حسب السياقات الدولية وتشكيل خلية ازمة وغرفة عمليات طوارئ تضم كافة المختصين والمعنين في الشركة ويرأسها مدير عام الشركة لمتابعة ادق تفاصيل الحادث على مدار الساعة".

واشار البيان الى انه "تم الاتصال بشكل مباشرة من قبل مدير عام الشركة بادارة الاكاديمية للوقوف على اخر نتائج البحث والانقاذ التي تقوم بها السلطات اليونانية والاكاديمية لبيان مصير الطالب العراقي"، موضحاً ان "فريق عمل متخصص مدعوماً بجهد تحقيق دولي بالتوجه خلال الساعات القريبة القادمة الى اليونان لمتابعة تفاصيل الحادث وسنوافي الرأي العام بالمعلومات الرسمية والمؤكدة التي ستصلنا من الجهات اليونانية".

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