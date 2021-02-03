وزيرة الهجرة تلتقي بمجموعة من الناجيات الايزيديات

2021/02/03 | 18:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد التقت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، صباح اليوم، مجموعة من الناجيات الأيزيديات بمقر الوزارة في العاصمة بغداد، وبحثت خلال اللقاء أبرز المشاكل التي تواجههن وسبل معالجتها.وقالت السيدة جابرو خلال اللقاء الذي حضره مدير عام الدائرة الإدارية والمالية السيد نظام علي كاكا والمستشار بهاء قيس ،إن ” كوادر الوزارة تعمل على …

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