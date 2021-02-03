2021/02/03 | 18:52 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 3 فبراير 2021 | 06:51 مساءً

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وفد عراقي رفيع يبحث مع وزير التموين المصري سبل التعاون المشترك

التقى وفد حكومي عراقي ضم وكيل وزارة التخطيط ماهر حمّاد جوهان ، وسفير العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد نايف الدليمي، مع وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي في القاهرة .



وابدى وكيل وزارة التخطيط ، تطلعه للتعاون بين الحكومتين العراقية والمصرية في جميع المجالات ذات الصلة بتسهيل مهام توفير المواد الغذائية لمستحقيها بالاعتماد على التقنيات الاليكترونية الحديثة وذلك بالاستفادة من التجربة المصرية في هذا الشأن.



واوضح إن" العراق قد تعافى تماماً الآن من تحدي الإرهاب بفضل دعم الدول الشقيقة والصديقة، ومنها جمهورية مصر العربية الشقيقة " ، مؤكداً سعي الحكومة الى تذليل كل العقبات أمام الشركات التي ترغب بالاستثمار في العراق ، معربا عن أمله في نقل التجارب والخبرات المصرية في مجال الحوسبة التجارية لقطاع التموين، والتواجد الواسع والمشاركة القوية للشركات الاستثمارية المصرية، التي لديها باع طويل في تنفيذ المشروعات المختلفة.



من جانبه أوضح سفير العراق في القاهرة أحمد نايف الدليمي، أن العراق أصبح الآن في هذا الصدد، ساحة جاذبة للشركات والاستثمارات الخارجية في مختلف القطاعات، بعد تحقيق النصر النهائي على عصابات داعش الإرهابية واستقراره أمنياً وانفتاحه سياسياً على محيطه الإقليمي والدولي

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