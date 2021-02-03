بعد رفدها بمئات الآلاف من المصادر.. الشيخ الكربلائي يتابع عمل مكتبة العتبة الحسينية ويوجه بضرورة تذليل المعوقات امام الباحثين (مصور)

2021/02/03 | 18:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصوير: محمد القرعاوي

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