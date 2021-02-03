الخطوط الجوية العراقية تعلق على أنباء العثور على الطائرة المفقودة في اليونان

2021/02/03 | 18:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت الخطوط الجوية العراقية،

الأربعاء، بياناً بعد إشاعة أنباء عن

العثور ‏على الطائرة المفقودة في

اليونان.

وقال إعلام وزارة النقل في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، إنه "في الوقت الذي

فيه وزارة النقل ا

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