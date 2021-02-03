نائب يحذر من “اشعال الشارع” العراقي حال فرض الاستقطاعات على رواتب الموظفين

2021/02/03 | 18:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

حذر النائب حامد الموسوي، الأربعاء، من اشعال الشارع العراقي نتيجة فرض الاستقطاعات على رواتب الموظفين في موازنة 2021.

وقال الموسوي، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إنه “لايزال في بنود الموازنة الكثير من الضائعات المالية والموارد المهدورة التي لم يتم أدخالها ضمن ايرادات الدولة بسبب المحسوبية السياسية وفساد الاحزاب ونهج المحاباة المقيت الواضح للقاصي والداني لجهات وأطراف فاسدة مفسدة”.

وأضاف، أن “نهج المجاملة والخضوع والانبطاح لقادة أقليم كردستان وعلى حساب أهلنا وشعبنا في الوسط والجنوب وحتى العربية من خلال التغطية على النهب العام والمساومات القذرة بين حكومة بغداد واقليم كردستان هذه السياسة التي دمرت وستدمر ما تبقى من اقتصاد وخزينة ومال عام وثروات “.

وحذر “مرة اخرى واخيرة من أشعال الشارع العراقي ودفعها للانفجار الاجتماعي بسبب نهج الاقتطاع من رواتب العراقيين واهمال كل الحلول الاخرى الممكنة التطبيق والتي تحقق السيولة المالية اللازمة لاستحقاقات العراق في الموازنة العامة الاتحادية “.

وطالب اعضاء مجلس النواب بـ “الامتناع والتصدي لاي قرار يفقر اهلنا ويجوع ناسنا في كل انحاء الوطن وان يتحدوا ليردوا الجميل لقواعدهم الجماهرية وينتصروا للشعب بعدم المساس بحقوقه وكذلك أنصاف شرائح اصحاب العقود والمحاضرين المجانيين والمفسوخة عقودهم “.



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