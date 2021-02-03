‏ عسكري أميركي بارز: الحرب النووية مع روسيا أو الصين

2021/02/03 | 18:57 - المصدر: بغداد اليوم

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في تعليقات مفاجئة، قال مسؤول عسكري أميركي بارز إن اندلاع حرب نووية بين الولايات المتحدة وروسيا أو الصين يبدو أمرا ‏واردا‎.‎

ودعا قائد ما يعرف باسم "القيادة الإستراتيجية" في الجيش الأميركي، الأدميرال تشارلز ريتشارد، قادة الولايات المتحدة العسكريين ‏والسياسيين إلى التفكير في طرق جديدة من شأنها ردع "التصرفات العدوانية" من طرف روسيا والصين‎.‎

وأضاف ريتشارد، بحسب ما نقلت عنه شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، أن أي أزمة بين الولايات المتحدة وخصومها قد ‏تدفعهم للانزلاق سريعا نحو صراع تستخدم فيه الأسلحة النووية‎.‎

وتضطلع القيادة الاستراتيجية "ستارت كوم" في الجيش الأميركي بمهمة ردع أي هجوم إستراتيجي يستهدف الولايات المتحدة، ‏ومقرها قاعدة "أوفوت" الجوية ولاية نبراسكا وسط الولايات المتحدة‎.‎

وتشمل عمليات هذه القيادة مهام عدة مثل العمليات النووية والعمليات الفضائية والدفاع الصاروخي والهجوم العالمي.‏

وقال الأدميرال الأميركي إن أساليب الردع الجديدة يجب أن تتضمن "احتمالا حقيقيا" للحرب النووية‎.‎

وجاءت تعليقات قائد القيادة الإستراتيجية في الجيش الأميركي، خلال مقال نشره في عدد فبراير من المجلة الشهرية للمعهد البحري ‏الأميركي‎.‎

وفي تقييم صارم للمشهد الجيوسياسي في العالم، حذر قائد "ستارت كوم" من أن "الصين وروسيا بدأتا في تحد عدواني للمعايير الدولية ‏بصورة لم نشهدها منذ ذروة الحرب الباردة".‏

وأشار العسكري الأميركي إلى تزايد الهجمات الإلكترونية من طرفي هاتين الدولتين ضد الولايات المتحدة، فضلا عن التهديدات ‏الفضائية، إلى جانب استثمار موسكو وبكين الكبير في مجال الأسلحة النووية المتطورة‎.‎

وقال: "هناك احتمال حقيقي من أن يتطور أي أزمة إقليمية مع روسيا والصين بسرعة إلى صراع تتم الاستعانة فيه بالأسلحة النووية، ‏إذا لاحظوا أن الخسارة قد تهدد النظام أو الدولة".‏

و"هذا يعني أن على الجيش الأميركي تحويل افتراضه الأساسي من أن الحرب النووية مستبعدة إلى احتمال أن الحرب النووية واردة، ‏والعمل على مواجهة هذا الواقع وردعه"، بحسب ريتشارد.‏

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