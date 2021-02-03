الكاظمي: الحرب كانت السبب الرئيس وراء الأزمة الاقتصادية

2021/02/03 | 18:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن "قوى" جعلت العراق ساحة لتسوية حسابات، الأمر الذي تسبب بخسارة الكثير من العراقيين، فيما أشا...

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