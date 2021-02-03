أكثر بلد عربي اشترى ذهبا في 2020

2021/02/03 | 19:07 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

نشر مجلس الذهب العالمي تقريرا كشف فيه عن التغييرات التي حصلت في احتياطيات الذهب الرسمية العالمية بالسنوات الماضية، وأظهر التقرير كميات الذهب التي اشترتها بعض الدول العربية في 2020.

وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات اشترت 23.9 طن من المعدن النفيس خلال العام الماضي، ووفقا لبيانات المجلس فقد بلغت احتياطيات الإمارات في شهر يناير الماضي 46.4 طن.

وبذلك تكون الإمارات قد تصدرت الدول العربية بشراء الذهب في 2020، وهو عام شهد إقبال كبيرا على الأصفر الرنان بصفته ملاذا آمنا في أوقات الأزمات.

واللافت إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الـ50 عالميا باحتياطيات الذهب، التي تشكل 2.7% من إجمالي احتياطياتها الدولية.

كذلك أظهر التقرير أن قطر اشترت 14.5 طن من الذهب بالعام الماضي، ووصل احتياطي الذهب لديها الشهر الماضي إلى 56.7 طن.

وشكلت احتياطيات الذهب لدى قطر 7.9% من إجمالي الاحتياطيات، التي تضم نقدا أجنبيا وشهادات إيداع وأوراق مالية.

ولم تكن الإمارات وقطر الدولتين العربيتين الوحيدتين اللتين اشترتا ذهبا خلال العالم الماضي، إذ أظهرت البيانات أن مصر اشترت ذهبا بواقع 0.7 طن، وتونس بواقع 0.1 طن.

وفيما يتعلق بترتيب الدول العربية، من حيث احتياطيات الذهب، تتصدر السعودية الدول العربية بهذا المؤشر، حيث تمتلك 323.1 طن، ويشكل احتياطي الذهب 3.9% من إجمالي احتياطيات المملكة.

وتحتل السعودية المرتبة الـ18 عالميا باحتياطي المعدن الأصفر، حيث تتقدم على دول مثل أستراليا وبلجيكا.

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