أرقام “سوني” تكشف عن إنجاز قياسي وفشل ذريع

2021/02/03 | 19:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

كشفت أرقام نشرتها شركة “سوني” اليابانية عن إنجاز قياسي، بالإضافة إلى مواجهتها فشلا ذريعا.

أوضح موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص أن شركة “سوني” باعت أكثر من 4,5 مليون وحدة تحكم في منصة ألعاب “بلايستيشن 5″، في الربع الأخير من عام 2020، ضمن موسم الإجازات الذي ينتشر فيه مبيعات الأجهزة الإلكترونية.

ولكن أيضا حققت “سوني” فشلا ذريعا في مجال مبيعات الهواتف الذكية، حيث باعت في الربع الأخير نحو مليون هاتف فقط.

وتعتبر تلك المبيعات من الهواتف الذكية من شركة سوني بانخفاض بنسبة 23% عن نفس الفترة في العام الماضي.

أما بالنسبة لمبيعات “بلايستيشن 5” فحققت نموا بنسبة 40%، فيما كانت معظم المبيعات لتلك المنصة باللون الأحمر بزيادة 2% عن الفترة من العام السابق.

وكانت سوني قد باعت 1.4 مليون وحدة من منصة “بلايستيشن 5” في نفس الفترة من عام 2019.



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