الاصابة تبعد لاعب العندليب 15 يوماً

2021/02/03 | 19:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اعلن نادي نفط الوسط الرياضي، تعرض لاعبه عبد الله عبد الامير لاصابة ستبعده عن الملاعب 15 يوماً.

وقال المعالج الطبي للفريق سعد عبد الحسين في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ انه “بعد اجراءات الفحوصات السريرية للاعب اثناء تواجد الفريق في دهوك تبين ان اللاعب تعرض الى تمزق من الدرجة الاولى في الغضروف الهلالي”.

وبين عبد الحسين ان “اللاعب يحتاج الى راحه سلبية لمدة 15 يوم لغرض اجراء العلاج الطبيعي والتمارين التأهلية وبعدها سيكون متواجد مع تدريبات الفريق”.

يذكر ان عبد الامير يعد احد الركائز الاساسية لمدرب “عندليب الفرات” عبد الغني شهد.



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