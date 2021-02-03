الكعبي: اتفاق نيابي لتشريع قانون الناجيات الايزيديات

2021/02/03 | 19:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الأربعاء، وجود اتفاق نيابي لتشريع قانون الناجيات الإيزيديات، فيما دعا الحكومة إلى تشكيل مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين مقره سنجار.وذكر المكتب الاعلامي للنائب الأول، في بيان، أن “الكعبي، رعى اليوم الاربعاء 3 شباط 2021، احتفالية لتكريم الناجيات الايزيديات ، اقامتها لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية بالتعاون […]

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