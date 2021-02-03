القبض على عصابة مخدرات شمال شرقي بغداد

2021/02/03 | 19:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، من القبض على عصابة مخدرات، شمال شرقي العاصمة بغداد.وقال الجهاز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية؛ تمكن جهاز الامن الوطني في بغداد من القاء القبض وفق اوامر قضائية على احد تجار المخدرات وبحوزته (نصف كغم) من مادة …

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