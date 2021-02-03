الخطوط الجوية تنفي العثور على الطائرة التي كان يقودها الطيار العراقي في اليونان

2021/02/03 | 19:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفت الخطوط الجوية العراقية، الأربعاء، أنباء تحدثت عن العثور على الطائرة التي كان يقودها الطيار العراقي عمار إبراهيم وهي محطمة، فيما أكدت استمرار عمليات البحث عن الطيار المفقود. وقال الخطوط في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “في الوقت الذي تبذلك فيه وزارة النقل العراقية ومرز إدارة الأزمات في الشركة العامة …

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