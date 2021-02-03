عمليات البصرة تعلن إقامة كمائن بحرية لمنع تدفق المخدرات الى العراق

2021/02/03 | 19:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة اعلنت قيادة عمليات البصرة، الاربعاء، تفاصيل الواجبات التي نفذت في المحافظة، من بينها الكمائن البحرية لمنع تدفق المخدرات الى العراق. وذكر قائد العمليات اللواء الركن أكرم صدام مدنف، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “تم تنفيذ عشرات الدوريات ونصب الكمائن البحرية لتأمين قاطع المسؤولية ومنع تدفق المواد المخدرة إلى داخل …

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