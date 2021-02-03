النفط الكويتية: عدة عوامل بينها الخفض الطوعي لإنتاج الخام بالسعودية تدعم الأسواق

2021/02/03 | 19:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت - مباشر: أكد محمد عبداللطيف الفارس، وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالكويت، أن عدة عوامل بينها الخفض الطوعي لإنتاج الخام بالسعودية تدعم الأسواق العالمية بالفترة الراهنة.وقال محمد عبداللطيف الفارس، خلال المشاركة في الاجتماع 26 المنعقد " …

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