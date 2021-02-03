“طماطة” العراق في خطر محدق.. والسبب قادم من الشمال

2021/02/03 | 19:17 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تظاهر المئات من مزارعي محصول الطماطم في مزارع قضاء الزبير وناحية سفوان غربي البصرة للمطالبة بغلق المنافذ الحدودية امام دخول الطماطم المستوردة خلال موسم الجني.

وطالب المزارعون خلال تظاهرتهم في الطريق الرئيسي بمنطقة البرجسية الحكومة الاتحادية بتنفيذ قرار غلق جميع المنافذ الحدودية امام دخول الطماطم المستوردة حتى انتهاء موسم جني المحصول وتسويقه من البصرة

من جانبه، أكد وزير الزراعة، محمد الخفاجي، اليوم الأربعاء، أن الفلاح البصري يتعرض لضرر كبير نتيجة عمليات تهريب المنتوجات الزراعية التي تتم عبر إقليم كردستان.

وقال الخفاجي في تصريح صحفي، إنه “قام بزيارة محافظة البصرة قبل ثلاثة ايام، والتقى بمزارعي الطماطم بالزبير بحضور رئيس الجمعيات الفلاحية ومدير الزراعة ومعاون المحافظ وعدد كبير من الفلاحين”.

واضاف أنه “قام بإيصال رسالتهم الى رئيس الوزراء بشأن عمليات التهريب التي تنفذ من شمال البلاد، حيث تصل البصرة طماطم تركية وايرانية وسورية، مما يؤثر سلباً على الفلاح البصري، الذي لا يتمكن من دفع مبالغ البذور والاسمدة، بسبب عمليات التهريب”.

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