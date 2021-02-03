2021/02/03 | 19:21 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، الأربعاء، أن الحكومة العراقية وجهت بتقديم الرعاية الطبية والصحية للناجيات الإيزيديات.

وقال الغزي، في بيان تلقته 7sky، إن “الحكومة العراقية وجهت بتقديم الرعاية الطبية والصحية للناجيات الإيزيديات”، موجهاً بـ”فتح مقر للجنة التعويضات في قضاء سنجار لإكمال المعاملات الخاصة بالمتضررين”.

وأضاف، أن “الحكومة العراقية أعلنت تضامنها مع المكون الإيزيدي عبر التصويت على مشروع قانون الناجيات الإيزيديات وإحالته إلى مجلس النواب”، مؤكداً أن “ما تعرض له الإيزيديون ترفضه كل الشرائع والأديان والطوائف”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيه حكومي بتقديم الرعاية الطبية والصحية للناجيات الإيزيديات 7 SKY TV.

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