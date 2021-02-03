2021/02/03 | 20:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري كشفت هيئة الإحصاء التركية، الأربعاء، عن تصدر العراقيين قائمة الأجانب الأكثر شراءً للعقارات في تركيا، خلال الخمس سنوات الماضية.وحققت مبيعات العقارات إلى الأجانب في تركيا، ارتفاعًا متواصلاً خلال الفترة بين عامي 2013 – 2020، حتى بلغت 220 ألفاً و351 عقاراً بحلول نهاية العام المنصرم.وبحسب معطيات من هيئة الإحصاء التركية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال 5 سنوات..



العراقيون يتصدرون قائمة الاكثر شراءً للعقارات بتركيا المركز الخبري الوطني.

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