الدولار الأمريكي يواصل استقراره عالمياً بعد بيانات اقتصادية

2021/02/03 | 20:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصل الدولار الأمريكي استقراره عالمياً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية.

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