2021/02/03 | 20:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الشرطة النهرية في الموصل تنقذ شابا حاول الإنتحار برمي نفسه في نهر دجلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الشرطة النهرية في الموصل تنقذ شابا حاول الإنتحار برمي نفسه في نهر دجلة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الشرطة النهرية في الموصل تنقذ شابا حاول الإنتحار برمي نفسه في نهر دجلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).