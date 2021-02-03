المالية النيابية تكشف خلاف بشأن الدرجات الوظيفية في موازنة 2021


المالية النيابية تكشف خلاف بشأن الدرجات الوظيفية في موازنة 2021
2021/02/03 | 20:19 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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