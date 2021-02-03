2021/02/03 | 20:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، مباشرته بتوزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر شباط.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأوضح المصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (3 شباط 2021)، أنه "تمت المباشرة بصرف الرواتب عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني"، مشيرا الى "انه بامكان المتقاعدين لتسلم رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يبدأ بتوزيع رواتب المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يبدأ بتوزيع رواتب المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).