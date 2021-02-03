قبل الاجتماع المرتقب.. الكويت تؤكد دعمها العراق لاستضافة

2021/02/03 | 20:25 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح العراق بتنظيم المباراة الودية أمام الكويت (تويتر)

أكد الاتحاد الكويتي لكرة القدم، على دعمه المطلق للعراق، لاستضافة بطولة "خليجي 25"، الذي من المؤمل أن يقام نهاية العام الحالي، قبل الاجتماع المرتقب للاتحاد الخليجي يوم الإثنين المقبل، من أجل دراسة جميع ملفات المسابقة.

ورغم عدم زيارة وفد لجان الاتحاد الخليجي إلى العراق، بعدما تم تأجيل الزيارة التي كانت منتظرة في الشهر الماضي، من أجل الاطلاع على المنشآت في محافظة مدينة البصرة لأسباب غير معلومة، فإنه قرر عقد الاجتماع المرتقب لدراسة الملفات.

وبعثَ الاتحاد الكويتي لكرة القدم ببرقية شكر إلى الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي، معرباَ فيها عن جزيلِ امتنانه لما بُذل من جهودٍ صادقة، وكذلك حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة للمنتخب الكويتي، الذي خاض مباراة ودية أمام "أسود الرافدين" في البصرة.

وقال رئيس الاتحاد الكويتي، أحمد يوسف سعود الصباح، في برقيته التي بعثها إلى رئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان: "نهديكم أصدق التحيات والتمنيات لكم بالتوفيق والسداد.



يسعدني باسمي، ونيابةً عن إخواني أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والأسرة الكروية، أن أعرب لكم عن جزيل الشكر والامتنان لما بذلتموه وما أبديتموه من تعاونٍ أخوي لمنتخبنا الوطني في جمهورية العراق".

وتابع: "لقد كان له أكبر الأثر في نفوس الجميع، ما انعكس إيجابيا على سير المباراة الودية الدولية التي لعبها منتخبنا في مدينة البصرة ضد منتخب العراق في مدينة البصرة بالسابع والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني الماضي عام 2021".

وختم رئيس الاتحاد الكويتي رسالته بقوله: "ننتهزُ هذه الفرصة لنؤكد لكم دعمنا المطلق وغير المحدود لملف استضافة العراق لكأس الخليج لكرة القدم(خليجي 25).



مع تمنياتنا لكم بمزيدٍ من التقدم والنجاح".

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