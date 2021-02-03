2021/02/03 | 20:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحشد الشعبي تفكيك عبوات ناسفة وتدمير وتجريف مضافات وانفاق لتنظيم داعش خلال عملية أمنية واسعة في مناطق نفط خانة شرقي ديالى.

وقال الحشد في بيان إن العملية أسفرت عن تمشيط وتفتيش أجزاء واسعة من سلسة جبال نفط خانة وعدد من القرى ووادي ثلاب فضلا عن تفكيك عبوات ناسفة وتدمير وتجريف مضافات وانفاق والعثور على دراجات نارية تابعة لعناصر داعش.

وأضاف البيان أن عجلة إسعاف لطبابة الحشد الشعبي تضررت نتيجة تعرضها لتفجير عبوة ناسفة دون أي خسائر بشرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية “نفط خانة” تسفر عن تفكيك عبوات وتدمير مضافات وانفاق لداعش) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية “نفط خانة” تسفر عن تفكيك عبوات وتدمير مضافات وانفاق لداعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).