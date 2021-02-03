2021/02/03 | 20:25 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ دعت دولة الكويت، الأربعاء، مواطنيها، إلى تجنب السفر إلى الخارج في الوقت الحالي، بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إنه “يجب تجنب السفر نظرا للظروف الاستثنائية التي تشهدها دول العالم جراء جائحة كورونا والإجراءات المشددة التي تتخذها في سبيل مواجهة التداعيات الخطيرة لتحور الفيروسات وسرعة انتشارها”.وأضاف، أن “وزارة الخارجية شددت على المواطنين الذين يضطرون للسفر للضرورة القصوى إلى توفير تأمين صحي يغطي كل الأمراض بما فيها فيروس كورونا المستجد”.وأكد، “على أهمية أن يكون التأمين الصحي صالحا طول فترة السفر، إضافة إلى الالتزام التام بالإرشادات والبروتوكولات الصحية في الدول المعنية ومتابعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكويت تدعو مواطنيها إلى عدم السفر في الوقت الراهن عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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