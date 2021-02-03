وسائل اعلام يونانية تعلن العثور على الطائرة المفقودة.. ما مصير الطيار العراقي؟

2021/02/03 | 20:28 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت وسائل اعلام يونانية، اليوم الاربعاء، العثور على الطائرة المنكوبة وهي مغطاة بالثلج.

وبحسب تقرير نشرته وسائل اعلام يونانية وترجمتها “يس عراق”، فإنه “تم تحديد موقع طائرة التدريب في نقطة بالقرب من قمة ميتسيكيلي التي كان موقعها مفقودًا منذ صباح الأحد ، بعد وقت قصير من الساعة 5 مساءً”.

وبحسب المعلومات ، فقد تم العثور على آثار للطائرة في البداية من Canader التي كانت تحلق في مؤخرة ميتسيكيلي ، باتجاه منطقة Kriovrisi ، ثم كان هناك تأكيد من طياري Super Puma ، التي تمكنت من التحليق على ارتفاع منخفض.



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وبينت انه “يبدو أن الطائرة تحطمت في الجبل المغطى بالثلوج وجزء منها مغطى بالثلوج.

هذا هو السبب في أنه كان من الصعب تحديد الموقع في الأيام السابقة ، بالإضافة إلى حقيقة أن الظروف الجوية لم تساعد.

ونشرت احدى الصفحات المهتمة بالطيران في العراق انه “عثرت إحدى مروحيات سلاح الجو اليوناني من طراز ” سوبر بوما ” والتي تشارك حاليا بعمليات البحث عن أحد طلاب الخطوط الجوية العراقية المبتعثين إلى أكاديمية اكناتيا اليونانية الاوهو الطالب ” عمار إبراهيم ” والمفقود منذ ثلاثة أيام بعد رحلة تدريبية له

واضافت: “حيث تم العثور على حطام الطائرة ومغطى جزء منه بالثلوج في وادٍ على قمة ميتسيكيلي في يوانينا، وتم تأكيد وفاة الطالب ” عمار إبراهيم ” الينا من قبل رفاقه قبل قليل”.

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