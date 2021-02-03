2021/02/03 | 20:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادل: أتمنى اللعب في أحدى فرق الدوري الممتاز وتمثيل المنتخب بغداد- عادل الربيعي منذ نعومة أظافرة وهو يعشق كرة القدم حيث ترعرع في عائلة رياضية تعشق القوة الجوية سقله موهبته في مدرسة جمولي للمواهب في منطقة حي العامل ببغداد وهو صغير اختير افضل موهبة لكن الحظ وقفه ضده واستمر بالفرق الشعبية حتى جاءته الفرصة […]

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