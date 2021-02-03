2021/02/03 | 20:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الإنضباط تصدر جملة من العقوبات المسابقات تحدد موعد إنطلاق تصفيات المنطقة الغربية بغداد- الزمان أجرت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية قرعة التصفيات المؤهلة لدوري الدرجة الاولى للمنطقة الغربية في مقر الاتحاد بحضور رئيس التطبيعية، إياد بنيان و اسعد لازم، واعضاء لجنة المسابقات، وتم تحديد موعد انطلاق التصفيات في الخامس عشر من الشهر الحالي، بعد […]

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