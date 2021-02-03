2021/02/03 | 20:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستوديو عشرة مدرسة للمذيعات – فائز جواد كانت ومازالت اذاعة بغداد تخرج لمستمعي اذاعتنا الام بغداد عشرات الاصوات الشبابية ومن كلا الجنسين وكان ستديو عشرة البرامج الذي استقطب الملايين من المستمعين في العراق والوطن العربي اكد على ان البرنامج هو برنامج العائلة العراقية وبجدارة من خلال مايقدمه وبشكل يومي من فقرات تهم المواطن وتطرح همومهم […]

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