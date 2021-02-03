2021/02/03 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة حسن التميمي – مقابلة متلفزة

لم نجد أذان صاغية من المواطنين بمناشداتنا في الالتزام بالوقاية وإجراءات اللجنة العليا وهناك انعدام كامل لارتداء الكمامات في الدوائر والمولات والكثير من التجمعات

اعلى معدل إصابات حالياً في جانب الكرخ ببغداد وهناك ايضاً زيادة في محافظتي كربلاء والنجف

نتوقع زيادة كبيرة بعدد الإصابات بكورونا في الفترة المقبلة نتيجة عدم الالتزام

هناك مؤشر خطير يفيد بزيادة الحالات الحرجة في الأيام الأخيرة ووضعنا خطة للتعامل معها

سنناقش بعض القرارات في اللجنة العليا وتصدر قرارات جديدة الأسبوع واتخذنا قرارات بشأن المدارس والجامعات

بالنسبة لاحتمالية الحظر الشامل والجزئي هذا ليس هدفنا وسياستنا لكن سنتخذ قرارات صارمة لمواجهة المخالفين في كل مكان

العودة للحظر واردة جداً ومطروحة لكن ليس في الوقت الحاضر

لا صحة لوجود نوايا بفرض حظر شامل لمدة شهر يبداً بتاريخ 10 شباط ولغاية 10 آذار

نضع في الحسبان ما سيحصل في الاسبوعين المقبلين وعلى ضوءه سنتخذ القرار المناسب

عودة الارقام المرتفعة متوقعة والامر مبني على مدى التزام المواطنين بالوقاية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة العراقي يوضح حقيقة التوجه لفرض حظر شامل يبدأ بتاريخ 10 شباط ويستمر شهراً - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة العراقي يوضح حقيقة التوجه لفرض حظر شامل يبدأ بتاريخ 10 شباط ويستمر شهراً - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).