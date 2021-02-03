وزير الصحة يحدد موقفه من العودة للحظر الشامل ويؤكد: ستتخذ قرارات جديدة الأسبوع المقبل

2021/02/03 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة حسن التميمي – مقابلة متلفزة

لم نجد أذان صاغية من المواطنين بمناشداتنا في الالتزام بالوقاية وإجراءات اللجنة العليا وهناك انعدام كامل لارتداء الكمامات في الدوائر والمولات والكثير من التجمعات

اعلى معدل إصابات حالياً في جانب الكرخ ببغداد وهناك ايضاً زيادة في محافظتي كربلاء والنجف

نتوقع زيادة كبيرة بعدد الإصابات بكورونا في الفترة المقبلة نتيجة عدم الالتزام

هناك مؤشر خطير يفيد بزيادة الحالات الحرجة في الأيام الأخيرة ووضعنا خطة للتعامل معها

سنناقش بعض القرارات في اللجنة العليا وتصدر قرارات جديدة الأسبوع واتخذنا قرارات بشأن المدارس والجامعات

بالنسبة لاحتمالية الحظر الشامل والجزئي هذا ليس هدفنا وسياستنا لكن سنتخذ قرارات صارمة لمواجهة المخالفين في كل مكان

العودة للحظر واردة جداً ومطروحة لكن ليس في الوقت الحاضر

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