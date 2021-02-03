مكتب القائد العام يتحدث عن منطقتين يتحرك فيهما الإرهاب ويؤكد: قادرون على الإطاحة بمزيد من الرؤوس الكبيرة

2021/02/03 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول – مقابلة متلفزةالعملية الأخيرة التي نفذت في منطقة أبو غريب غربي بغداد وتم الاشراف عليها والتنسيق من قبل قيادة العمليات المشتركةكان هناك مراقبة للإرهابيين وقتل في العملية 4 إرهابيين بينهم والي الجنوب لدى داعش المخطط لهجوم الطيران وناقل الانتحاريين وهناك اثنان لم يتم التعرف على هويتهما وبعد التعرف عليهم سنعلن عن الأسماءسبق هذا العملية عملية نوعية كبيرة في وادي الشاي في كركوك وقتل فيها نائب زعيم تنظيم داعش "والي العراق ابو ياسر العيساوي" وتم متابعته من أيلول 2020 ولغاية كانون الثاني 2021المعركة الحالية معركة استخبارات ونعتقد ان الأجهزة الاستخبارية تبلي بلاءً حسن وحققنا عمليات نوعيةلا زالت هناك مناطق شمال شرق سوريا يتواجد فيها الإرهاب بشكل كبير وتم تحصين مسافة لأكثر من 400 كيلومتر بالحدود العراقية – السوريةنواصل عملياتنا لضرب الإرهاب ومجاميعه غرب نينوى وفي صحراء الأنبارالجهود الكبيرة اثمرت باصطياد رؤوس كبيرة رغم تحركهم بأعداد قليلة للغايةالقوات العراقية لديها القدرة الكبيرة على استهداف الإرهابيين أين ما كانوا

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